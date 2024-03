“Que lo haga el público”: María Luisa Godoy y Pancho Saavedra se sinceran tras bullada animación en Viña 2024

La animación de María Luisa Godoy y Pancho Saavedra en el Festival de Viña causó más de alguna crítica, tanto a nivel de redes sociales como entre reconocidos rostros de televisión.

Fueron un total de 6 noches en que los comunicadores fueron dupla en el certamen viñamarino, en el cual Godoy ya contaba con experiencia previa, siendo el 2024 su cuarto año como presentadora. Mientras que Saavedra realizaba su debut.

Las intervenciones de Godoy y Saavedra con los artistas y el público fue lo más comentado, como la explicación tras no entregar Gaviota de Platino a Andrea Bocelli y el polémico mensaje al público de Pancho Saavedra tras el show de Anitta, entre otros.

Sin embargo, los animadores sacaron sus propias cuentas en torno a su participación en el Festival, haciendo una evaluación de su desempeño. ¿Qué fue lo que dijeron?

María Luisa Godoy y Pancho Saavedra tras su animación en el Festival de Viña 2024

En conversación con La Tercera, se les consultó a los animadores sobre su propia evaluación en el Festival de Viña 2024 y la forma en la que se aportaron mutuamente como dupla, donde Pancho Saavedra destacó la complicidad con su compañera.

“Yo creo que fiato. Lo más positivo de la experiencia fue la complicidad, porque tiene que ver con respetar, con solo mirarnos y respetarnos, con no pisarnos. Yo no necesito apretarle la mano para que ella sepa que soy yo el que va a hablar. Se dio todo de manera natural”, expresó Saavedra.

“Que lo haga el público”

Mientras que María Luisa Godoy destacó también la cercanía con el periodista, sin embargo, entregó la evaluación de su desempeño al público.

“Estamos muy conectados (…) yo quiero rescatar ese fiato, la conexión que tenemos, pero también la confianza. Yo gané un amigo que es Pancho (…) y eso se ha notado en el escenario, porque hemos sido uno, nos hemos cuidado, querido, nos miramos. Obviamente uno siempre lo puede hacer mejor y siempre van a haber cosas que le hubiera gustado que fueran distintas, pero no nos corresponde evaluarnos a nosotros mismos, sino que lo haga el público“, afirmó.

Pancho Saavedra y los telespectadores: “El verdadero people meter está en la calle”

Tras su positiva crítica propia, se les preguntó a Godoy y Saavedra si ese fiato se logró traspasar a los telespectadores, a lo que María Luisa respondió que se trataría de un juicio muy apresurado.

Mientras que Saavedra destacó: “Para mí el verdadero rating está en la calle. El verdadero people meter está en la calle, las verdaderas encuestas están en la calle. Y ahí, nosotros recibimos puro amor. Evidente, uno también tiene que ser autocrítico con su trabajo y hay cosas que uno dice ‘oye, tengo que mejorar esto’, ‘tengo que mejorar esto otro’”.

El verdadero sentir de Saavedra durante su animación: “Me fui soltando con el correr de los días”

Además, Francisco se sinceró entorno a cómo sintió su debut como animador en el Festival de Viña: “Me fui soltando con el correr de los días. Y yo creo que fue eso y son los nervios propios”, expresó.

“Desafío a cualquiera a pararse ahí, van a sentir lo mismo que sentí yo. Son los nervios propios de la primera vez. Yo me sentía muy seguro y eso me fue bajando, me fue tranquilizando, porque estaba la Mari ahí y me decía ‘muévete acá’, ‘ven allá’.”, continuó.

Sin embargo, aseguró que los nervios pudo controlarlos y que no habrían sido el causante de su comentada animación: “Los nervios propios de la primera vez no son los que me traicionaron, sino que al contrario, los pude controlar, pero también hacía que tuviera un poco más de rigidez en la cara, trabajamos durante muchos meses para mostrar otra versión mía, que no fuera con tanta risa”, afirmó.

“Yo soy gritón por naturaleza, que fuera bajando los decibeles, trabajamos con fonoaudióloga y creo que finalmente mi animación en los tres primeros días era más correcta. Menos risa, menos estridencia. Y yo soy risueño”, cerró.

