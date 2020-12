A propósito de la Navidad que ya se acerca, Mariah Carey decidió realizar una reversión de su tema Oh Santa! y para eso contó con dos invitadas.

Se trata de las cantantes Ariana Grande y Jennifer Hudson, quienes co-escribieron junto a ella la canción, que originalmente fue lanzada en 2010.

La producción fue publicada a propósito del programa especial Mariah Carey’s Magical Christmas Especial.

Acorde con el espíritu navideño, en el video, las artistas aparecen rodeadas de ayudantes de Papá Noel en una fábrica de regalos, donde interpretan el tema.

De todas formas, como todos los años, Carey lidera las listas internacionales de diciembre con su clásico All I Want For Christmas is You, que lanzó en 1994.