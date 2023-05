“Me miran como «esta señora se volvió loca»”: El llamativo hobby de Marian Derderián en casas que serán demolidas

“Cuando llego me miran como ‘esta señora se volvió loca’, pero no me importa”, relató Mariana Derderían sobre el llamativo hobby que desarrolla hace un tiempo y que está relacionado con la jardinería y, por qué no, con la defensa de la naturaleza.

Según contó la actriz, cada vez que ve o le cuentan sobre alguna demolición, siente el impulso de partir con sus herramientas para rescatar algunas plantas y entregarles una segunda vida.

“No puedo salvar un bosque nativo completo, pero sí puedo salvar una planta, y no me parece insignificante, para mí es respeto y cuidado“, manifestó la actriz en conversación con Las Últimas Noticias.

De esta forma, detalla que en su casa tiene azaleas, hortensias, ficcus, naranjos y lilium, pero que las especies rescatadas van donde su hermana, pues vive en una parcela en Talagante.”El patio es chico y no puedo tener más, siempre las llevo donde mi hermana”, añade.

“Ves que van a demoler una casa grande para hacer un edificio o casas más pequeñas y va a pasar la máquina por encima de todo el jardín. La gente se preocupa de sacarle lucas y revender la escalera, luces, a la madera, ventanas o puertas, pero con el jardín no están ni ahí”, critica la artista.

Por tal motivo, recalca, llega con su pala, chuzo y bolsas para salvarlas. “Al final (los trabajadores de las demoliciones) se dan cuenta de que es buena idea. A los viejos que me ayudan les digo que también les lleven plantas a sus hijas, a su señora, son regalos que caen bien”, concluye.