La actriz chilena Mariana Di Girolamo, conocida por su participación en diversas teleseries y películas como Ema, participó recientemente en una transmisión en vivo para hablar sobre su reciente trabajo y abordar también su relación con las redes sociales.

En una entrevista para el podcast Los Reyes del Drama, la artista de 30 años entregó detalles sobre la producción que protagonizó, una película llamada La Verónica, y cuyo debut se realizó el pasado 5 de agosto.

La trama de la cinta dirigida por Leonardo Medel está enfocada Verónica Lara, esposa de un futbolista estrella y cuya cotidianeidad gira en torno a las redes sociales hasta convertirse en influencer, pero que su vida sufre un quiebre luego de revelarse un oscuro secreto.

Durante el live, Mariana vivió un momento complicado por culpa de un usuario que, según dijo, había estado realizando duros comentarios en su contra. Por tanto, decidió hacerlo notar y pedir que fuese bloqueado para evitar seguir leyendo sus ofensas.

Lee también: Oriana Marzoli se contagió de COVID-19 sin vacunarse: “No somos inmunes como yo me he creído”

“Oye, hay un tipo que está desesperante. O sea hay que callarlo ya”, dijo la actriz para evidenciar lo que ocurría.

Fue así como el conductor del espacio determinó que lo iba a bloquear, a lo que Mariana respondió: “Sí, por favor, cállate. Me tiene enferma”, explicando que “los comentarios me aparecen en mi imagen y este tipo está hace rato tirando mierda”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Reyes del Drama 👑 (@reyesdeldrama)

Minutos antes de este momento, di Girolamo había revelado cuál era su percepción de las redes sociales en relación a la película La Verónica, donde estas plataformas tienen un importante “rol” y cuya trama da para reflexionar en cuanto a su uso.

Al respecto, manifestó sentir agobio y ansiedad por estas plataformas. “Yo empecé a tener redes sociales, Instagram en particular, cuando empecé a salir en televisión, quizás un poco antes. Al principio súper golosa con las marcas, después entendí que eso me generaba mucha ansiedad“, contó.

Explicó que según percibe, “es un arma de doble filo”, ya que pese a que le permite manifestar su opinión frente a temas contingentes, o compartir sus trabajos y el de sus colegas, al mismo tiempo “estoy enfrentada, y nadie me lo exigió, es algo que yo decidí tener un perfil público, a los comentarios de la gente que no siempre, la mayoría de las veces sí, pero no siempre son los mejores“.

Lee también: #FreeBritney: La celebración en las redes sociales por renuncia del padre a la tutela de la cantante

“Es difícil, porque no hay caras, no hay nombres. Entonces es un tipo de crítica y quizás de bullying súper cobarde…“, añadió.

Finalmente, la actriz expresó que “ojalá que yo llegue a un punto en que realmente me resbale y me pueda quedar solamente con lo positivo, pero igual afecta“.

Contó que “hace poco denuncié a una señora que me estaba criticando mucho y era super violenta, y la subí a una historia y después me arrepentí porque me dio un poco de susto”, pero “a veces uno se colma”, sentenció.