La reflexión de Mariela Montero tras convertirse en madre: “Algún día le contaré a mi hijo cómo lo buscamos”

Fue el pasado lunes 27 de junio cuando la modelo y actriz argentina, Mariela Montero, anunció que se convirtió en madre por primera vez.

Con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la ex participante de Pelotón dio la bienvenida al mundo a Lautaro Salvador, pequeño que llegó producto de su relación con Felipe Cabrera.

Respecto a cómo vivió el especial momento, la influencer resaltó que “fue un momento tan maravilloso ver a mi hijo por primera vez. Su carita, sus manitos, toda esa fragilidad y vos como mujer te pones más poderosa que nunca porque tienes que contener, proteger, sostener”.

“Hay una fuerza extrema de ambos padres. Camino al quirófano, mi corazón latía a mil. Ahí vino mi ginecóloga (Loreto Vargas) y me abrazó. Es muy empática, me tranquilizó y me contuvo antes que entrara mi pareja”, comentó a Las Últimas Noticias.

Además, Montero confesó que durante este último tiempo reflexionó sobre lo que le toca vivir a las mujeres a lo largo del embarazo. “Las mujeres tenemos mucha fuerza, soportamos muchas cosas, me di cuenta de eso sobre todo en el parto, pero aún así debemos ser tratadas con respeto y empatía”.

“Este no fue un embarazo fácil y salimos adelante. Siempre me estuve cuidando mucho y por suerte tuve a una pareja como Felipe que ha sostenido con mucha fortaleza todas estas circunstancias. Cuando levanto a Lautaro en brazos, no puedo creer que esté con nosotros”, agregó.

Finalmente, la trasandina afirmó: “algún día le contaré a mi hijo cómo lo deseamos y buscamos. Esta experiencia también me hizo meditar un montón sobre cuántas mujeres viven sus embarazos solas, sin las condiciones económicas (…) Admiro mucho más a todas las mujeres”.