Fue hace poco más de un mes que la actriz e influencer argentina, Mariela Montero, reveló que estaba esperando un hijo fruto de su relación con su pareja, el empresario Felipe Cabrera.

Tras expresar en aquel momento que “los milagros sí existen”, la trasandina volvió a desahogarse con un extenso mensaje en Instagram en el que se refiere a las complejidades que le deparará su futura maternidad.

“Soy una mujer común con ideas simples y la complejidad de mi género”, partió la comediante en la mencionada red social, donde tiene más de 335 mil seguidores.

Allí, Montero aseguró que “ser mujer no es fácil, pero es un milagro serlo, hoy mi cuerpo tiene la facultad de crear vida y me siento poderosa, protectora y más fuerte que nunca, aunque esté camino no haya sido nada fácil para mí.

Respecto al futuro, la argentina enfatizó en que va “sin miedo” porque en realidad ”me entusiasma lo nuevo que está por venir. Soy positiva con lo que desconozco por la simple idea de creer que Dios me trajo hasta aquí para ser feliz y disfrutar de la vida”.

“Cada momento en tu vida es una experiencia, una circunstancia, pero no tu destino final y eso es lo que hace a la vida completamente seductora, prometedora y emocionante ¿No te parece?”, dijo, sentenciando todo con el mensaje: “¿Amas vivir?”