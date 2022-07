Mariela Sotomayor compartió grave diagnóstico médico: “Se me han muerto neurotransmisores del cerebro”

Este viernes Chilevisión transmitió un nuevo episodio de Podemos Hablar, donde se reunieron distintos invitados: la actriz Antonella Ríos, el cantante Miguelo, la cantante Maitén Montenegro, el humorista Dino Gordillo y la periodista Mariela Sotomayor.

En el programa, la comunicadora contó una difícil situación de salud que está atravesando desde hace un tiempo y que le ha provocado crisis de pánico por semanas.

“Producto de mi trabajo, no podía dormir y fui donde una doctora que hace medicina de alta precisión y me hizo un examen. Ella me dice que estoy con un estrés adrenal grado cuatro y se me han muerto neurotransmisores del cerebro, por esa razón como en exceso y estoy cansada“, dice la ex panelista de Maldita Moda.

Además comentó que tras someterse a un scanner cerebral, los médicos detectaron que su cabeza no responde como debiese hacerlo. “Ni siquiera hay una palpitación y eso significa que te quemaste por años de estrés, tu cuerpo ya no reacciona“, le decía la doctora a Mariela.

La periodista relata que la evaluación consistía en un examen donde tenía que aguantar la respiración. Los resultados evidenciaron, según conto, que “el problema grave de esto es que, en el caso de que mi organismo tuviera cualquier problema de salud, podría pasar como que repente de una te viene todo y te fuiste para el otro lado“.

Además de lo anterior, a Mariela le detectaron resistencia a la insulina y una hipertensión diastólica, por lo que hizo un llamado al auto cuidado de la salud mental y, de ser necesario, parar las actividades por un tiempo si “el cuerpo lo necesita”.