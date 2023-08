“En periodo de conquista”: Mario Velasco zanjó rumores y aclaró fotos filtradas con Estefanía Galeota en México

Esta semana comenzaron a circular un par de fotografías del animador de televisión junto con la ex Gran Hermano Chile. Si bien no estaba confirmado que fuera ella, fue el mismo Velasco quien afirmó que se trataba de ella, junto con sincerar el vínculo que mantiene con la ex Miss Chile.