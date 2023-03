“Da mucha rabia y pena”: Mario Velasco defendió a Carolina Mestrovic por críticas que la tachan de “mala madre”

“Siempre será la madre de mi hija. ¿Cómo no defenderla?”, fue parte del descargo que realizó Mario Velasco en relación a las continuas críticas que recibe su ex pareja, Carolina Mestrovic, por el cuidado de su hija Julieta.

El animador y la actriz se separaron hace varios años, pero de un tiempo hasta ahora, ella ha logrado consolidar su carrera en el extranjero. Lo anterior, evidentemente, conllevó a que debiese dejar el país y radicarse en Estados Unidos.

De esa manera, el cuidado de la pequeña quedó a cargo del panelista de televisión, lo cual sigue dando de qué hablar en las plataformas. Es más, su reflexión apuntó directamente en contra de esas personas que comparten comentarios negativos en la cuenta de Mestrovic.

Dado ese contexto, y mientras hablaban sobre el derecho que sienten algunas personas de opinar acerca de la vida de figuras de la televisión, Velasco dijo en Zona de Estrellas que “a mí me pasa cuando critican a la Carola (Mestrovic) de mala madre y la Julieta ya tiene edad de leer, tiene redes sociales”.

“¿Qué saben del acuerdo que tengo yo con la mamá de mi hija?”, continuó. “¿Meterse en la crianza de mi hija para indicar a mi ex mujer como una ‘mala madre’? Yo bloqueo altiro, porque no me hago mala sangre”, expuso el comunicador, según consignó Página 7.

Además hizo hincapié en que no solo es una afectación para Mestrovic, sino que puede transformarse en algo dañino para la niña.

“Me da mucho miedo que la Julieta lea cosas que no le corresponden a su edad y de gente, perdón que lo diga con todas sus letras, que no tiene vida. Da mucha rabia y pena. Hay gente muy mala leche”, explicó.

En detalle, cabe recordar que Mestrovic emprendió rumbo a Estados Unidos en 2018 debido a un proyecto de la cadena Nickelodeon correspondiente a telenovela musical Club 57, de la cual ella fue parte junto a Evaluna Montaner.