El llanto de Mario Velasco por emotivo reencuentro con su hija en Chile: “No te puedo describir…”

Mario Velasco no pudo contener las lágrimas al hablar de Julieta, su hija con Carolina Mestrovic, que llegó de Estados Unidos a Chile para visitarlo por un par de semanas.

El animador de Zona de Estrellas se quebró durante su propio programa cuando enfatizó lo importante que es poder tener a su descendiente con él, ya que la menor está radicada junto a su madre en Norteamérica hace varios años.

Mario Velasco se emocionó al hablar de su hija Julieta

En la emisión del espacio de farándula, el animador compartió su felicidad por estar en Chile con su primogénita, indicando lo mucho que quería compartir con ella.

“La echaba mucho de menos. Nos dimos un abracito y no te puedo describir… Nunca había estado tanto tiempo sin la Juli, entonces volver a compartir con ella, darle un besito, tener una conversación, tener un desayuno…”, comenzó su relato Mario Velasco, visiblemente conmovido.

Enseguida, agregó que el tema de su hija “Es muy sensible. No lo puedo manejar bien, me supera un poco la emoción de contar o exteriorizar cómo han sido estos últimos meses para mí de un montón de experiencias nuevas, en términos de cuanto te puede hacer falta una persona”.

Respecto a cómo ha sido su vida alejado de Julieta, Velasco dejó en claro que no es fácil lidiar con la sensación, pero que intenta aprovechar cada momento con su hija.

“Me costó mucho el día a día. Tengo mucho miedo a cuando se vuelva a ir. Viene hasta el 5 de enero porque tiene vacaciones gringas. A ella le toca sus vacaciones de verano en junio y julio, entonces ahora viene con vacaciones americanas que es este break hasta el 5 de enero“, comentó el animador.

Finalmente, Velasco aseguró que “el 8 (de enero) está de nuevo en clases (en EE.UU.), entonces (hay que) disfrutarla mucho. Estoy muy feliz, pero ya estoy con angustia pensando en el día que voy a tener que dejarla“.

