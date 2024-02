Marisela donó 8 toneladas de comida para mascotas afectadas por incendios: “Para mí son personas”

La cantante mexicana Marisela solidarizó con las víctimas de los incendios forestales en la Región de Valparaíso y donó ocho toneladas de comida para mascotas.

Paola Tapia, manager de la artista conocida por éxitos como La Pareja Ideal y Sola con mi soledad, contó que la intéprete se enteró de lo sucedido tras ver unos videos en redes sociales.

“Mucha gene le escribía que no tenía comida para sus animales”, señaló Tapia en entrevista con La Cuarta.

Tras ello, la popular cantante preguntó: “¿qué hago?, quiero ayudar, ¿le envió dinero a esta gente?”, a lo que su manager le sugirió que “si vas a hacer algo que sea algo que vean”. Así surgió la idea de donar alimento para los animales afectados.

Gran donación de Marisela por incendios forestales

“Me pidió que buscara con el equipo la comida con el dinero que mandó y logramos hacer 8 toneladas de comida”, señaló la representante de la artista.

Ante esto, el equipo de Marisela se trasladó a Viña del Mar para hacer la primera entrega del donativo. Posteriormente, se trasladarán a Quilpué y Villa Alemana, las otras dos comunas más afectadas por los siniestros.

“Ella me decía ‘Paola, he llorado todos estos días’, hoy también cuando le mandaba las fotos de los perritos, ellos son iguales que nosotros, ella los ama, y se siente feliz porque me dice ‘estoy haciendo llegar comida y para mí son personas’. Y lo importante es que lo hizo ella, no fue una colecta con los fans, fue ella, de su bolsillo, y dijo ‘tomen, compren’”, finalizó.

A través de su cuenta de Instagram, la mexicana compartió registros de su staff entregando la importante donación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marisela Official (@mariselaofficial)

