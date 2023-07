“Me dio mucha impotencia”: Marisela Santibáñez recordó agresión del Pastor Soto a las afueras del Congreso

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar (PH) que se emitirá la noche de este viernes, la diputada Marisela Santibáñez ahondó en la amarga experiencia que vivió en mayo pasado con el autodenominado “Pastor Soto” a las afueras del Congreso Nacional.

En conversación con Jean Philippe Cretton, la actriz relató los pormenores de la disputa, asegurando que el maltrato que sufre por parte de Javier Soto se ha extendido, a lo menos, por dos años.

“Él me grita asesina, corrupta, mentirosa, que ayudó a asesinar niños. Tú que ayudas a asesinar niños. Esto no lo vengo escuchando hace una semana, o ese día de mayo son años”, alertó.

“En el fondo es como una condena o un karma, estar a favor o trabajar por una política pública de salud, que tiene que ver con el aborto terapéutico en tres causales en nuestro país, o el aborto libre en otras partes, a él le da derecho a mezclarlo con la muerte de mi hija. No señor, no tiene ningún derecho”, expresó en el programa.

En esa línea, la representante del distrito n°14 agradeció el respaldo de sus pares en la Cámara, aunque criticó que no hayan reaccionado de la misma manera con agresiones que han sufrido otras parlamentarias, como Emilia Schneider.

“¿Por qué no se conmueven por lo mismo que le pasa a Emilia Schneider? Porque no se conmueven cuando lleva un vestón, y le grita Emilio, a nuestra querida compañera Emilia, eso no es de Dios”, acusó.

Finalmente, la diputada reveló qué fue lo que más le dolió durante la agresión que recibió del religioso.

“Yo quiero creer que es un fanático, pero que lamentablemente es peligroso. Yo entré con mucha rabia al hemiciclo, faltaban muy pocos días para el aniversario de Rafaela, y me dio mucha impotencia, que permitamos una vez más esto”, dijo en el espacio de Chilevisión.

Cabe mencionar que Marisela Santibáñez estará esta noche en el estelar de Chilevisión, después de CHV Noticias Central, junto al reconocido transformista José Miguel Navarrete, el comediante Kurt Carrera y preparador físico y animador Gonzalo Egas.