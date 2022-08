“Yo no sigo más”: Marisol Pierola abandonó el estudio de El Discípulo del Chef tras ser nominada

Un capítulo de alto impacto se vivió este martes en El Discípulo del Chef, donde una nueva participante fue nominada para el capítulo de eliminación de este domingo.

Los tres equipos, azul, rojo y verde, debieron preparar unos platos bajo la consigna de cocina argentina.

#ElDiscipuloCHV | Los equipos deberán preparar un menú argentino de tres tiempos 👏 pic.twitter.com/raIYIsyzEA — Chilevisión (@chilevision) August 24, 2022

Durante la competencia, China Bazán y Marisol Pierola tuvieron un duro enfrentamiento cuando la integrante del equipo azul no siguió las instrucciones de la chef.

“Yo siento, y no me van a sacar de la cabeza que la China lo único que quiere es que yo me vaya. Me tiene mala. No sé por qué, no sé qué tiene contra mía. Pero yo siempre genero como esa envidia”, expresó Pierola en las entrevistas individuales.

#ElDiscipuloCHV | "No sé qué tiene en contra mía" dice Marisol sobre la chef Bazán pic.twitter.com/VjjmI0HW7Y — Chilevisión (@chilevision) August 24, 2022

Finalmente, tras probar el menú trasandino de tres tiempos, los jueces decidieron que el ganador fue el equipo rojo de Sergi Arola, mientras que en segundo lugar quedó el verde de Ennio Carota.

Como el equipo azul perdió la prueba, la chef China Bazán debió nominar a uno de sus discípulos.

La elegida por la líder del azul fue precisamente Marisol Pierola, quien no se tomó bien su nominación.

¡NOMINADA POR LA CHEF! 🔥 China Bazán eligió a Marisol como la nominada del equipo azul debido a su actitud durante la competencia 👀 pic.twitter.com/MT4Stjb6SR — Chilevisión (@chilevision) August 24, 2022

“Me falta que entienda, encajar perfecto con ella y que me siga de verdad. Yo necesito confiar en lo que están haciendo, que si les doy una instrucción la van a seguir. Y necesito que aprendamos de nuestros errores también”, dijo Bazán al momento de escogerla.

Sin embargo, cuando escuchó su nombre, Pierola se retiró molesta del estudio: “Siempre lo mismo. Siempre voy a ser yo la nominada”.

#ElDiscipuloCHV | Marisol se retira molesta del estudio luego de ser nominada 👀 pic.twitter.com/8VUNjnfG0z — Chilevisión (@chilevision) August 24, 2022

“Me he sacado la cresta, me he quemado por el equipo y ella siempre me nomina. [Estoy] muy picada, [tengo] rabia e impotencia, porque yo dejé todo por este programa”, añadió.

“Chao, yo no sigo más en el programa”, cerró.

#ElDiscipuloCHV | Marisol se retiró molesta del estudio luego de ser nominada 😱 pic.twitter.com/Y07hchwDO8 — Chilevisión (@chilevision) August 24, 2022

