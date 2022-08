Marisol Pierola se arrepintió: Volvió a El Discípulo del Chef tras anunciar su renuncia en polémico capítulo

Chilevisión emitió este martes un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, el cual estuvo marcado por la polémica protagonizada por Marisol Pierola, quien amenazó con renunciar al programa de cocina.

Todo comenzó cuando la participante tuvo un cruce de palabras con la chef a cargo del equipo azul, Carolina “China” Bazán, quien la criticó por desobedecer sus instrucciones durante la preparación de un plato.

Posteriormente, el grupo comandado por Bazán obtuvo el tercer lugar de la jornada y debió enfrentar la nominación de un integrante para el capítulo de eliminación de este domingo 14 de agosto. La elegida por la chef nacional fue Pierola, quien no se tomó bien la decisión.

Debido a lo anterior, la ex concursante de Bake Off Chile aseguró que dejaría el espacio de cocina. “Yo renuncio, les digo altiro. Con lo que hizo la chef en televisión, yo renuncio. Lo que dijo me dejó mal, al extremo que quiero renunciar. He hecho lo que más he podido, me he sacado la cresta. Con lo que hizo hoy, o me cambian de equipo, o me voy”, indicó molesta.

Sin embargo, al episodio siguiente emitido este miércoles, Marisol decidió volver a la competencia y no presentar su renuncia. “Con todo el power, llegué de sorpresa a mi equipo”, dijo ante las cámaras del programa.

En ese contexto, su compañera Tutú Vidaurre reveló un antecedente que pocos sabían. “No sé si esto se puede decir en cámara, pero la Marisol dijo ‘chicos, renuncio y hoy día no voy a ir’“, señaló.

“En maquillaje estaba súper enojada, porque se fue Marisol y de repente aparece“, agregó Vidaurre.

Ante esto, Pierola explicó que “yo no puedo dejar a mi equipo. Siempre he dicho que con las chiquillas me llevo un 7 y fue un error. Yo soy llorona y ya, pero vine con todo power, si yo vine a competir“.