Marité Matus y los entrenamientos con su coach Camilo Huerta: “Me ha sorprendido con su profesionalismo”

Poco más de un año de relación tienen Marité Matus y Camilo Huerta, tiempo en el que han demostrado su amor entregándose románticos mensajes por las redes sociales.

Pero no solamente eso, sino que a los panoramas y paseos le agregaron una cuota de deportividad. Esto porque el ex participante de El Discípulo del Chef es el personal trainer de su propia polola.

Consultada sobre cómo se ha dado esta curiosa situación, la influencer señaló que “Camilo me ha sorprendido con su profesionalismo, con lo seco que es y lo cómoda que me hace sentir. Nos complementamos muy bien y me tiene mucha paciencia”.

“Es el entrenador que todos nos merecemos, jaja”, dijo a Las Últimas Noticias. Los motivos para trabajar el aspecto son físicos son bien simples para Marité. “Quería sentirme bien, sentirme fuerte. Disminuir los dolores típicos del cuerpo”.

“Estoy entrenando full. Muy contenta y feliz de estar haciéndolo. En general trabajamos todo: Piernas, abdomen, espalda, brazos, etcétera”, agregó.

Huerta: “Es la mejor alumna”

En tanto, el ex jugador de básquetbol lleno de flores a su pareja, afirmando que “es una mujer que trabaja todo el día. No para. Es maravillosa, no sé cómo puede hacer todo”.

“Decidió entrenar por salud, porque hacer actividad física trae como consecuencia un sinnúmero de beneficios. Siempre fue una buena opción que yo la entrenara y creo que perdimos tiempo en decidirnos”, añadió.

Huerta no eludió la pregunta sobre qué tan buena es Marité como aprendiz, comentando que “¡es la mejor alumna! Se me hace fácil porque ella tiene conocimientos de gimnasio, ha entrenado antes y en su casa también hacía cardio. Es una mujer disciplinada”.

“Ahora soy The profesor. Y en el gimnasio ella me dice profesor y no es malo que sea mi alumna. Fuera de broma, he notado que está súper contenta. No esperaba que fuera tan entretenido el entrenamiento”, dijo con humor.