María Teresa Matus, ex esposa de Arturo Vidal, respondió en redes sociales a quienes le preguntaron por la cercana relación que mantiene con el “King”.

A través de sus historias de Instagram, Marité compartió diversos videos de ella alentando a la Roja en el Estadio San Carlos de Apoquindo en el duelo ante Paraguay, en donde además le dedicó cariñosas palabras a su otrora pareja.

“Eres lo máximo gordo” y “un crack”, fueron algunos de los elogios que Matus envió públicamente al volante del Inter de Milán, con quien tiene 3 hijos.

Luego, Marité respondió preguntas sobre su cercanía con Vidal en la misma red social, afirmando que “mi relación con Arturo es de dos padres que tienen 3 hijos en común y que siempre serán nuestra prioridad. Tenemos una relación sana, basada en el respeto y el cariño”.

“Qué pena que esta situación no sea normal en nuestra sociedad, toda separación no es fácil, aprendamos a perdonar y normalicémonos que los ex también se pueden querer y tener una relación sana”, le respondió a otro seguidor.