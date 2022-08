“Como lo soñé”: Mariuxi Domínguez relató el momento en que su pareja le pidió matrimonio, de nuevo, en París

Uno de los momentos más emblemáticos que vive una pareja es el momento en que uno de le pide al otro matrimonio, instante que queda grabado e inmortalizado para siempre.

Sin embargo, algunas personas quedan con una “deuda” en este tema que esperan en algún momento zanjar. Es el caso de la empresaria ecuatoriana y radicada en Chile, Mariuxi Domínguez.

La ex participante de Yingo enterneció las redes sociales luego de mostrar en diversas fotografías que su pareja, Carlos Merani, le pidió su mano en plena Torre Eiffel, París, uno de los lugares más románticos del mundo.

Lo particular es que no es la primera vez que Carlos hace esta solicitud, según relató la propia involucrada a Las Últimas Noticias. “Más que todo era por una deuda que teníamos y por una anécdota graciosa que vivimos”, dijo.

Domínguez aclaró que está casada desde marzo del 2019, pero que en 2018 estuvo en Europa con su entonces novio en un crucero que los llevó a conocer paradisiacos lugares en Grecia, Italia y Francia.

“En ese momento tuve ganas de que me pidiera matrimonio y en ningún lado pasó. Yo estaba vestida de blanco en todas partes por si acaso. Y no pasó. Estaba muy decepcionada, pero al mes que llegamos de viaje, en Chile, me lo propuso”, señaló.

Si bien respondió positivamente de manera inmediata, la ecuatoriana afirmó que “además de decirle ‘sí, qué felicidad’, lo reté un poco. Le dije cómo es posible que me pidas matrimonio en Chile, habiendo estado en los lugares más románticos del mundo, incluido París”

“Él me respondió que eso era muy común. Yo le dije: ‘Yo soy común, soy una chica común’, jaja. Y nos matábamos de la risa, pero siempre quedamos en que París me la debía. Entonces, él dijo que el día que volviésemos, me iba a pedir matrimonio como yo lo soñé. Y así fue”, añadió.