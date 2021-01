A mediados del 2017, Mariuxi Domínguez confesó a través de su cuenta de Instagram que por varios años padeció de depresión y trastornos alimenticios.

Fue a través de un extenso y honesto mensaje que la ex chica Yingo se refirió al difícil proceso que ha vivido. “¡Doy asco! ¡A nadie le importo! ¡Estoy de sobra en el mundo”. Sí, esa y muchas otras frases eran las que me decía y con las que yo me torturaba por más de 3-4 años”, afirmó.

A más de tres años que aquella publicación, habló sobre la depresión, ahora con algunos consejos para sus seguidores, que superan los 347 mil a través de Instagram.

“En estos años donde atravesé diferentes situaciones anímicas incomprensibles para mí. Yo creía que la depresión era sinónimo de gente floja y ociosa, pero hasta que no lo pasas, no comprendes. Aprendí la empatía”, comienza contando la dominicana.

A continuación, agregó que “no hay solución, solo hay lucha, guerra interna y encontrar tu motivación. Eso que te haga suspirar día a día, y ahí en un libro hace años leí sobre escribir y hacer tu mapa de sueños”.

La también periodista reconoce que “yo soñaba con mi pareja ideal, así que dejé decir ‘es que todos son iguales, es que todos me hacen lo mismo, nadie me valora’, y empecé a decir lo que quería. Junto con el mapa de sueños, tengo en presente a mi pareja ideal que me ama, me respeta, me valora, nos proyectamos juntos; es un excelente hombre y estaremos toda la vida juntos”.

“Solo empecé a decir lo que sí quería y empecé a ser esa persona que él debería merecerse”, agrega Domínguez, extendiendo una invitación a sus followers a seguir salir adelante.