Mark Fleischman, dueño del mítico Studio 54, murió mediante una eutanasia

Mark Fleischman, el último propietario del emblemático club nocturno neoyorquino Studio 54, falleció mediante un suicidio asistido en una clínica en Suiza.

El empresario murió a los 82 años tras varios años sin poder caminar y con problemas de habla que los médicos no pudieron asociar a un diagnóstico.

“No puedo caminar, casi no puedo expresarme bien y no puedo hacer nada por mí mismo, mi mujer me ayuda a meterme en la cama y no puedo vestirme ni ponerme los zapatos”, confesó en una de sus últimas entrevistas a The New York Post.

Fleishman fue propietario y administrador de hoteles, hasta que en 1980 decidió adquirir la mítica discoteque ‘Studio 54’, que se inauguró en Manhattan en 1977 y se convirtió en el principal lugar de reunión de las celebridades del momento.

El club se hizo conocido por los excesos y las excentricidades que albergaba, además de ocupar un papel fundamental en la creciente popularidad de la música Disco. Figuras como Diana Ross, Andy Warhol y Elizabeth Taylor fueron algunas celebridades que visitaron el recinto.

Antes de su muerte, el empresario contó que había decidido hace años que no merecía la pena seguir viviendo. Hasta que, finalmente, Mark Fleischman viajó a Suiza junto a su esposa y tomó una dosis letal de barbitúricos, la que provocó su fallecimiento.