Durante la noche de este viernes, se emitió por las pantallas de Chilevisión un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef en que los participantes ,una vez más, fueron puestos a prueba. Entre el apuro, la intensidad y la presión propia de la competencia, algunos de ellos presentaron complicaciones.

En esta ocasión, fueron dos integrantes del equipo rojo sufrieron accidentes mientras llevaban a cabo sus preparaciones. Marlén Olivari se quemó su mano derecha y el dolor fue tanto que comenzó a llorar. El chef Sergi Arola, quien como primera reacción le gritó “cuidado”, después se mostró evidentemente preocupado y se acercó a asistirla, diciéndole “Marlén, déjame ver la mano”.

La ex modelo, en primera instancia, intentó seguir adelante con lo que estaba haciendo y le dijo a su compañero “déjame terminar el plato”. Pasados unos pocos segundos, se dio cuenta que no iba a ser posible y fue a poner su mano bajo un chorro de agua fría, buscando aliviar el fuerte dolor que sentía. Mientras tanto, el español alzó la voz pidiendo una enfermera.

Olivari, con la mano bajo el agua, decía “ya, ahí nomás, si no tengo nada”. En los momentos posteriores, su compañero Carlos la ayudó en algunas de las tareas restantes, para que pudieran terminar de buena manera con lo que estaban haciendo. Posteriormente, en la entrevista individual, reconoció que “en ese momento me dolió mucho, sí. Y se me mezcló con que tenía que emplatar… el chef me decía ‘anda a enfermería’ y yo decía como ‘no, yo quiero seguir emplatando'”.

Con tan solo unos minutos de diferencia, Miguelito también registró un suceso. Se cortó un dedo, comenzando a sangrar bastante, lo cual puso nerviosos a los presentes. “No, no pasa nada. No pasa nada”, afirmó mientras se le veía con una notoria cara de dolor.