La inesperada reacción de Marlene de la Fuente por cambio de apellido de su hija: “Quedé en shock”

Marlene de la Fuente comunicó emocionada sobre la importante decisión que tomó su hija Florencia (18 años): La joven que también es hija del periodista Iván Núñez se cambió el orden de sus apellidos, pasando a llamarse Florencia de la Fuente Núñez.

Esta noticia no sólo impactó al círculo de la comunicadora, sino que ella confesó que se trató de un hecho que también la tomó totalmente por sorpresa. De acuerdo a su relato, la adolescente realizó el trámite sola ante el Registro Civil.

La primera vez que Florencia le manifestó su mamá este deseo, fue a sus 15 años. “Yo no le tomé importancia, era más niña y estaba más fresco lo que había ocurrido (quiebre matrimonial)”, contó Marlene a LUN.

Pero cuando cumplió 18 años en octubre pasado, la joven sacó una primera hora ante el Registro Civil y le contó a su mamá.

“Ahí me di cuenta que esto podía ser real y le pedí que anulara la hora y lo pensara. Después pidió otra hora y le dije que esperara un poco más de tiempo, y también la anuló“, contó la periodista.

“Todavía estoy en shock”

Sin embargo, la espera se acabó el lunes, cuando finalmente Florencia concretó el trámite y luego le contó a su mamá.

“Yo estoy trabajando y me llama y me dice: ‘Mamá, ahora soy Florencia de la Fuente. Ya firmé los papeles y ya mandé a hacer el carné y la licencia de conducir. Me di vuelta los apellidos'”, relató.

“Yo quedé en shock, todavía estoy en shock, pero me siento tremendamente orgullosa de que mi hija haya tomado esta decisión y de que la haya ejecutado sola. Me dijo ‘estoy muy feliz’ y no había nada más que decirle”, continuó.

Al ser consultada sobre cómo se tomaron esta noticia en su círculo familiar, de la Fuente indicó que “están muy orgullosos (…) y mi mamá lloró de emoción”.

Asimismo, abordó sobre la opinión de Iván Núñez en esta importante determinación, asegurando que sus hijos “no tienen relación con el papá, no tienen fluidez con el padre”.

Finalmente sostuvo que Diego, hermano mayor de Florencia, también se mostró entusiasmado por este trámite. “Me dijo ‘mamá, yo también me voy a dar vuelta los apellidos’. Ya pidió la hora”, cerró la periodista.

Síguenos en