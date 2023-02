Mary Elizabeth Winstead protagonizará serie dramática A Gentleman In Moscow junto a Ewan McGregor

Paramount+ anunció este jueves que Mary Elizabeth Winstead se unirá a la próxima serie dramática original del Reino Unido, A Gentleman In Moscow, protagonizada junto a Ewan McGregor.

La adaptación de la novela homónima más vendida internacionalmente de Amor Towles, ha comenzado a filmarse esta semana. La serie de edición limitada es producida por eOne en asociación con Paramount y debutará exclusivamente en los mercados de Paramount+ en todo el mundo y en SHOWTIME® en los EE. UU.

Winstead interpretará a Anna Urbanova, una actriz de cine glamorosa, en el apogeo de su fama. Ella usa su ingenio y belleza para deslumbrar al Conde Alexander Rostov, interpretado por el actor ganador del premio Emmy, Ewan McGregor.

Es un personaje enigmático, que guarda sus cartas muy cerca de su pecho. Reacia a revelar su verdadero yo, Anna juega un papel dentro y fuera de la pantalla. La química del Conde y Anna queda clara desde el momento en que se conocen en el Hotel Metropol, donde él ha sido desterrado por un juicio soviético, pero ¿será esto amor verdadero o solo el último de una larga serie de papeles que Anna está interpretando?

A continuación, se verá a Winstead en un papel protagónico en Ahsoka, la próxima entrega del universo Star Wars/Disney+. Además, recientemente terminó el rodaje del largometraje independiente Rich Flu de Galder Gaztelu-Urrutia, que fue producido por Fábula del chileno Pablo Larraín.

Asimismo, interpretó al personaje principal en el éxito mundial de acción y suspenso de Netflix Kate, junto a Woody Harrelson, y protagonizó junto a Margot Robbie la película de Warner Bros/DC Birds of Prey, dirigida por Cathy Yan.

¿De qué se trata Gentleman In Moscow?

La serie sigue al conde Alexander Rostov (McGregor) quien, después de la Revolución Rusa, descubre que su pasado dorado lo coloca en el lado equivocado de la historia.

A salvo de la ejecución inmediata, es desterrado por un tribunal soviético a una habitación en el ático del opulento Hotel Metropol, amenazado de muerte si alguna vez vuelve a poner un pie afuera.

A medida que pasan los años y algunas de las décadas más tumultuosas de la historia rusa se desarrollan frente a las puertas del hotel, las circunstancias reducidas de Rostov le brindan la entrada a un mundo mucho más grande de descubrimiento emocional. A medida que construye una nueva vida entre las paredes del hotel, descubre el verdadero valor de la amistad, la familia y el amor.

La ficción está escrita por el showrunner y productor ejecutivo Ben Vanstone (All Creatures Great and Small, The Last Kingdom). Además, se trata de la primera producción que llega a través del primer acuerdo de eOne con la compañía de Tom Harper, Popcorn Storm Pictures. Harper (Guerra y paz, Peaky Blinders) también será productor ejecutivo junto a Ewan McGregor, Xavier Marchand (Nautilus, Mrs Harris Goes to Paris) y el autor de la novela, y creador de best-sellers del New York Times, Amor Towles.

Por otra parte, el director ganador del premio BAFTA y nominado al Emmy, Sam Miller (Surface, I May Destroy You, Luther) se desempeña como director y productor ejecutivo.

Desde su lanzamiento, la novela ha vendido más de 4 millones de copias en todo el mundo y cuenta con Barack Obama, Tom Hanks y Ann Patchett entre sus admiradores de alto perfil.

La serie, que es parte de la estrategia de Paramount+ de encargar 150 originales internacionales para 2025, se estrenará en el Reino Unido y otros territorios internacionales donde el servicio de streaming está disponible.

Gentleman In Moscow se une a la creciente lista de series originales del Reino Unido para Paramount+, que incluye The Killing Kind, The Ex-Wife, The Flatshare, Sexy Beast, No Escape y The Burning Girls.

Winstead está representada por WME, Entertainment 360 y Jackoway Tyerman Wertheimer.