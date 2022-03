Usuarios de redes sociales criticaron duramente a Matías Assler por la forma en la que carga a su hijo junto a la actriz Juanita Ringeling.

El también intérprete, publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece con el pequeño Aurelio en una mochila mirando hacia adelante.

“Siempre papá nunca inpapá!”, escribió en la postal, explicando la decisión de ocupar ese implemento para trasladar a su guagua.

“PD. Esta mochila no la recomiendo mucho (quizás para más grande, pero hasta ahora no)… no cambio el fular por nada, hoy no lo tenía, por eso la usé, pero no me acomoda la verdad… de todas maneras, nada le quita la sonrisa a este pequeño gozador…”, detalló.

“PD 2: ojo, tengo clarísimo que no está en la posición correcta, se porta de frente a uno para que no vayan a equivocarse”, añadió.

En esa línea, algunos de sus seguidores, insistieron en las críticas sobre la forma en que porta a su pequeña guagua. “No se recomienda”, “es incómoda”, “está super contraindicado”, fueron solo algunos comentarios que recibió en la publicación.

