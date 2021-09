El actor nacional Matías Assler subió a su cuenta de Instagram una serie de fotografías practicando polo. “Nada como compartir la pasión de deporte con amigos”, escribió en la publicación.

Ante esto, el intérprete ha recibido una ola de comentarios en su contra por practicar esta disciplina en el que se enfrentan dos equipos con cuatro jugadores cada uno, montados a caballo.

“Basta de normalizar el uso de animales como ‘deportes'”, “los animales no son objetos de entretención” y “no debería considerarse deporte si afecta a un animal” fueron parte de las críticas. Sobre esta última, Assler respondió: “no los afecta, les encanta y están muy bien cuidados”.

Asimismo, le contestó a una usuaria que lo criticó duramente. “Apoyo la equitación y el polo. Me gustan los deportes ecuestres. A Felipe Camiroaga no le decías lo mismo y jugaba en esta misma cancha“, señaló.

Por otra parte, también respondió a una persona que le preguntó si practicaría alguna vez rodeo: “No lo practico. Nunca me ha gustado mucho. No es de mi interés”. Hasta el momento, la pareja de la actriz Juanita Ringeling no ha eliminado la publicación.

