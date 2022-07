Matías Oviedo y el desafío de grabar con Camila Hirane tras terminar su relación: “Estábamos abrumados”

El actor nacional Matías Oviedo estuvo invitado en el reciente capítulo de Pero con respeto, conducido por Julio César Rodríguez, donde se refirió a su experiencia de grabar escenas románticas con su ex pareja, la actriz Camila Hirane, tras terminar su larga relación amorosa.

El intérprete de 44 años compartió con Hirane en su último proyecto televisivo, Verdades Ocultas, donde continuaron siendo pareja hasta el último capítulo. “¿Cómo se logra eso?”, preguntó Rodríguez, ante lo cual Oviedo respondió: “Separando las cosas y no es fácil tampoco”.

“Fue difícil, lo aplazamos mucho tiempo también. Yo creo que estuvimos como un año sin separarnos por lo mismo, porque nos costaba asumir que la relación no estaba funcionando, pero nos veíamos todos los días y teníamos una relación de ficción”, confesó.

En ese sentido, el artista explicó que esta situación la pudo superar “separando las cosas y tratando de pensar más allá”. Sin embargo, reconoció que “llegamos a un punto en que los dos estábamos abrumados (…) Lo que sí ayudó es que yo me emparejé de nuevo y ahí tomé una distancia”.

Fue en ese contexto que JC le consultó al actor si en algún momento le pidió a la producción de la teleserie omitir ciertas escenas, principalmente aquellas que implicaban besos.

“No, pero cuando yo no estaba emparejado era más fácil, después era más complicado. Ahí uno tiene que tener las cosas claras y separar. Yo me emparejé, me enamoré y dejó de ser un problema, como que lo solté”, explicó.

Cabe mencionar que actualmente Oviedo mantiene una relación, de la cual este año nació su primer hijo.