¿Y al final se casan? Lisandra Silva reveló los obstáculos en sus planes de matrimonio con Raúl Peralta

Muy esperado ha sido el matrimonio entre la modelo Lisandra Silva y el bailarín Raúl Peralta. Y es que los anuncios sobre la boda entre ambos comenzaron en 2021, fecha que los seguidores de la pareja han visto cómo se ha extendido.

De acuerdo con Página 7, la modelo cubana confesó que junto a su pareja se encuentran buscando la forma de concretar la ceremonia: fue en noviembre de 2021 cuando Peralta le pidió matrimonio, sin embargo, los planes debieron posponerse cuando se confirmó que Silva estaba embarazada de su segundo hijo.

“Comenzamos el año planificando y la verdad es que siempre queremos hacer algo ambicioso, porque los dos somos perfeccionistas y creativos. Somos muy soñadores y, cuando empezamos a organizar, la cosa empieza a crecer y se vuelve abrumador”, contó.

Es por esto que la cubana le ha propuesto al integrante de Power Peralta solo ir y firmar el documento. “Él me dice que no, que cómo se me ocurre, y ahí empezamos de nuevo, desde lo más simple, a construir algo enorme”, contó.

Las complicaciones para hacer el matrimonio

“En un momento, queríamos llevar a toda la familia a Cuba y hacer 3 matrimonios: uno en la playa, otro en la iglesia y otro en un hotel“, reveló la modelo al mismo medio.

Y agregó que “siempre nos ponemos a planificar tanto, que quedamos en nada y volvemos a lo básico. No tenemos nada más que el deseo de casarnos”.

Hace unas semanas, Lisandra y Raúl asistieron al matrimonio de una prima del bailarín, instancia en que vieron lo complejo de la organización. “Vimos todo el trabajo que es organizar un matrimonio. Yo me imaginé haciendo todo eso y fue demasiado”, explicó.

Y es que hasta qué vestido usar le causa dudas a la modelo. “Solo el vestido… ya puse la plata, lo diseñé y todo, pero a varios meses cambió toda la idea de lo que quiero para el vestido. No estoy segura de nada“, confesó.

La maternidad

Otros de los motivos que obstaculizan los planes de la pareja es ser padres. “Con dos hijos, créeme que todo es mucho más difícil”, reveló Lisandra Silva.

En ese sentido, contó que varios de sus retoños sufrieron resfríos durante el año pasado. “Con lo pequeños que están, Noah ha tenido dos veces covid y Leiah ya lleva una”, comentó.

“Virus sincicial, adenovirus, enterovirus, rinovirus… y otros que yo ni conocía. Ingresados por salmonella, imagínate. Y cuando los hijos se enferman, es como si yo también estuviera así. Espero que este año ya salga el sol“, concluyó.