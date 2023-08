¡Bombazo en Gran Hermano! Bambino entregó anillo y formalizó su relación con Alessia en fugaz regreso a la casa

Una noche de emociones en Gran Hermano Chile. Quizás, la más emocionante hasta ahora en el reality. Esta jornada, Fernando Altamirano ingresó al encierro y entregó un anillo a su enamorada, Alessia Traverso.

“Confío en ti y siempre lo voy a hacer”, dijo apenas vio a la jugadora. “Una de las cosas que más me enamoraron de ti es que tú no transas tus valores. Tú siempre eres tú”, expresó, minutos antes de revelar la gran sorpresa que tenía preparada.

“Y no me importa que me estén mirando todos, te quiero decir que estoy enamorado de ti y que te amo con todo mi corazón”, relató Bambino, aprovechando al máximo su corta estadía en la casa, la cual formó parte de un inédito desafío que debieron afrontar sus compañeros.

Sin embargo, no estaba todo dicho. Si bien besó y se despidió de la jugadora para saludar y entregar distintos mensajes a sus amigos, Altamirano luego regresó a la habitación y sacó de su bolsillo un anillo, el cual puso en el dedo de Alessia.

“Princesita mía. Si las palabras no fueron suficientes, vengo a entregarte esto para prometerte lealtad, amor, respeto. Tú te lo acomodas bien. No te voy a fallar nunca”, soltó durante el telenovelesco momento.

“Y cuando suene esta hueá y suene, necesito que vayas a tu velador y leas esto (una carta). Porque seguramente te lo van a quitar, pero no me interesa”, dijo Bambino antes de retirarse, dejando a Alessia sumergida en un mar de lágrimas ante la emoción.

