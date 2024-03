¿Tomó contacto Matteo Bocelli con Milagros Zabaleta? Esto desclasificó la influencer

Aunque había sido viral en TikTok en algunas oportunidades gracias a su particular sentido del humor, Milagros Zabaleta, hija del reconocido actor, tuvo un repentino salto a la fama gracias a su paso por el Festival de Viña del Mar.

Sin ir más lejos, fue un particular mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, en medio del histórico concierto de Andrea Bocelli, el que la llevó a circular en varias redes sociales: “Te presento a tu suegro”, dijo en una historia dedicada al hijo del tenor italiano, en una foto acompañada por su padre, Jorge.

Ahora, a una semana del instantáneo “flechazo” que tuvo con el cantante, la influencer reveló si tuvo contacto con el galán que se robó las miradas de los chilenos y chilenos durante su breve pero comentada actuación en la Quinta Vergara.

¿Tomó Milagros Zabaleta contacto con Matteo Bocelli?

“En Viña lo pasé increíble. Además, conocí al amor de mi vida: Matteo Bocelli“, comenzó diciendo Zabaleta, en conversación con el sitio Página 7.

A lo anterior, añadió: “Él fue lo que más me gustó, enamorada de él”. Sin embargo, al parecer Cupido no hizo de lo suyo, pues aseguró que el modelo italiano aún no ha tomado contacto con ella: “Pero chicas, para quienes preguntan, no me respondió”, confesó al medio.

Pese a ello, la creadora de contenidos aseguró que no baja los brazos y que está empecinada en lograr su cometido, pues adelantó que irá probar suerte al Viejo Continente: “Lo voy a ir a buscar a Italia”, cerró bromeando.

