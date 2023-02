“¿Algún fanático de Bielsa?”: El particular llamado de reconocido actor de Harry Potter que está de paso en Chile

Si eres fanático del mundo de Harry Potter deberías saber que uno de los actores más reconocidos de la saga se encuentra en Chile.

Se trata de Matthew Lewis, el actor que le dio vida al tímido personaje de Neville Longbottom que a más de alguno le robó el corazón.

Lewis anunció su llegada la mañana de este miércoles a través de sus redes sociales, donde contó que estaba en Punta Arenas, “justo en el borde del mundo”.

En la publicación hizo referencia al enfrentamiento de hoy entre los clubes Leeds y Manchester United por FA Cup que, al parecer, no estaría siendo transmitido en el Reino Unido, pero sí en Chile.

I’m in Chile. Just about at the edge of the world. The scum game is on TV here, but it’s not on in UK. Madness. While we’re on subject, any Leeds/Bielsa fans in Punta Arenas watching the game somewhere good? 👀🇨🇱

— 🇺🇦Matthew Lewis🇺🇦 (@Mattdavelewis) February 8, 2023