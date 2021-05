(CNN/CHV Noticias) – La estrella de Friends, Matthew Perry, reveló que lucho con problemas de salud mental mientras filmaba la serie con público en vivo. Él sentía “todas las noches que iba a morir”.

El actor de 51 años, que interpretó al ingenioso y sarcástico Chandler Bing en la exitosa comedia de los ’90, habló sobre su ansiedad mientras conversaba con sus ex coprotagonistas Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Courteney Cox. durante el especial de reunión, que se transmitió por HBO Max.

Según Perry, su inseguridad sobre su habilidad cómica significaba que su ansiedad aumentaba si la audiencia no respondía positivamente a sus bromas.

“Para mí, sentí que iba a morir si no se reían”, dijo sobre su experiencia en el programa de NBC, que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004. “Y no es saludable, seguro”. Perry tenía 24 años cuando consiguió el papel de Chandler y constantemente entregó el oro de la comedia con sus épicas frases, pero las cosas

“A veces decía una línea y ellos no se reían y yo sudaba y, simplemente, entraba en convulsiones. Si no obtenía la risa que se suponía que debía tener, me asustaba”, admitió.

Su revelación pareció tomar al resto del elenco por sorpresa, y Kudrow dijo: “no nos dijiste eso. No recuerdo que hayas dicho eso”. Perry respondió: “oh, sí, me sentía así todas las noches”.

Esta no es la primera vez que Perry habla con franqueza sobre sus batallas personales durante la cima de su éxito en Friends.

En una aparición en la radio de la BBC en 2016 admitió que tres años de la era de Friends fueron confusos debido a su alcoholismo y abuso de sustancias. Cuando se le preguntó cuál era su episodio menos favorito, le dijo al entrevistador: “creo que la respuesta es que no recuerdo tres años de eso…en algún lugar entre la temporada 3 y la 6”.