El tierno regalo que los hijos de Maura Rivera le hicieron a su mamá: “Es parte de la vida”

Un complicado inicio de invierno es el que ha tenido la bailarina e influencer nacional, Maura Rivera, quien confirmó a sus seguidores que está con malestares por un resfrío.

De hecho, la ex participante de Rojo no ha podido hacer sus labores normales y admitió en su última publicación de Instagram que los síntomas “me agarraron fuerte. Hace rato no me sentía así”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maura Rivera 🇨🇱 (@maurarivera27)

Debido a esto, la pareja de Mark González se ha visto impedida de estar al 100% en el cuidado de sus hijos, aunque los pequeños se dieron cuenta y le dejaron un particular regalo que su madre compartió por redes sociales.

“Mamá, recupérate. Te amo”, fue el mensaje que dejaron escrito por sus propias manos, además de darles una planta medicinal que seguramente viene con todo el amor.

Rivera subió el obsequio a redes sociales con el siguiente texto: “No están acostumbrados a verme tan enferma, acostada y sin poder darles la mayor atención como día a día lo hago”.

“Pocas veces me enfermo, pero ellos entienden que la mamá también se enferma y es parte de la vida. Y gracias al cielo tengo un gran compañero”, agregó.

Hace algunos meses, los González-Rivera anduvieron de paseo por Europa, donde Mark aprovechó de jugar para las leyendas del Liverpool en un partido contra las glorias del Manchester United, en la que ex futbolista se lució con dos golazos.