Maura Rivera reveló cuáles son sus lugares favoritos de Liverpool: “The Beatles Story es clave”

Un nuevo viaje a Europa es el que está haciendo la bailarina e influencer nacional, Maura Rivera. Si bien el destino es bastante conocido por ella y su familia, no por eso deja de ser emocionante.

Se trata de Inglaterra, país al que se trasladó para acompañar a su esposo, el ex futbolista Mark González que este fin de semana disputará un partido con las leyendas del Liverpool, su ex equipo, ante el Manchester United.

Además de subir varios videos y fotos a sus redes sociales, la artista relató a Las Últimas Noticias cuáles son sus lugares favoritos para recorrer la ciudad que vio nacer a la legendaria banda The Beatles.

“Lo que más me gusta es la limpieza y la conciencia ambiental, pero también la generosidad y buena onda de los británicos”, contó.

Precisamente, un infaltable destino es The Beatles Story, el que, según contó Rivera, tiene un valor de $18 mil la entrada. “Es clave porque te cuentan la historia de cada canción, cómo se formó la banda y está todo ambientado, es decir, hay un área para cada integrante”, dijo.

La ex integrante de Rojo reveló que el grupo “me gusta muchísimo, pero no tengo canción favorita. Sí tengo un integrante favorito: George Harrison. Me encantan sus canciones”.

En ese sentido, admitió que habla “poco y nada” de inglés, pero afortunadamente su esposo tiene más facilidades para ese idioma. “Mark es sudafricano y su primer idioma fue el inglés hasta los 11 años. Ese es bien parecido al británico”, comentó.

Otros lugares icónicos son el restaurant Rosa’s Thai y el Cavern Club, el cual se fundó en 1957 y que fue uno de los primeros lugares donde tocaron The Beatles.