Maura Rivera tras irse a Miami: “Donde vivíamos estaban pasando muchas situaciones súper difíciles de asaltos”

Un cambio radical es el que está teniendo la bailarina nacional Maura Rivera, quien junto a su esposo, Mark González, tomaron la decisión de irse de Chile.

Ahora, el nuevo hogar de la artista, el ex futbolista y sus dos hijos es Miami, donde se instalaron en una casa de dos pisos y cinco habitaciones, la que está a aproximadamente 10 minutos de la playa en auto.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la influencer explicó cuáles fueron los motivos que llevaron a la familia a tomar esta radical determinación que incluye una masiva mudanza y nuevo colegio para los pequeños, entre otros aspectos.

“Queríamos un cambio de vida, una nueva aventura. Mark tenía ganas de emigrar hace tiempo, pero yo no estaba segura porque ya teníamos nuestras vidas armadas en Chile. Me costó más tomar la decisión. No fue fácil, pero nos gusta Miami porque las cosas funcionan bien, estás protegido y tranquilo”, dijo.

En ese sentido, Rivera afirmó que “lamentablemente mucha gente se está yendo de Chile porque no hay seguridad y sí mucha delincuencia”.

“Donde vivíamos (Lo Barnechea) estaban pasando muchas situaciones súper difíciles de asalto y robos. Yo ya no soy sola, tengo dos niños y vivir con miedo, no poder salir tranquila, igual es tema”, agregó.

Casas sin rejas

La ex integrante de Rojo contó que en Miami la mayoría de las casas no tienen rejas y que “si se te queda algo sabes que no te van a robar”, lo que a su juicio “entrega mucha paz mental”.

De todas formas, la bailarina aclaró que “nunca vivimos un portonazo, encerrona o asalto, pero siempre esta con miedo, no lo puedo negar. Cuando salía con mis amigas ya no iba sola; Mark me iba a dejar y a buscar”.

Acerca de su nuevo barrio, la artista calificó el condominio de “precioso” indicando que “es muy tropical. Hay pavos reales, ardillas y muchas lagartijas dando vueltas. Todas las calles son lindas, no hay basura”.