Maura Rivera cuenta cómo ha sido su primer mes en Miami: “No es fácil cambiarse, pero a la vez es un desafío”

Fue hace casi un mes que Maura Rivera confirmó que junto a su esposo, el ex futbolista Mark González, e hijos se mudaba a Estados Unidos, específicamente a Miami.

Tras instalarse y acomodarse en su nuevo hogar en Palmetto Bay, ubicado a 27 kilómetros al suroeste de Miami Beach, la bailarina relató los aspectos positivos que tiene su nuevo barrio y las complejidades que se han dado en su familia.

En entrevista con Las Últimas Noticias, la influencer señaló que “todo ha fluido muy bien, nos hemos ido acomodando sin problemas. No es fácil cambiarse, pero a la vez es un desafío y a mí me encantan los desafíos”.

“Desde que estamos juntos con Mark, siempre nos hemos cambiado de casa por el tema del fútbol. O sea, mi hijo mayor vivió en Rusia, después en Brasil, Chile y ahora acá. Entonces, todos estamos acostumbrados a ese ritmo”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maura Rivera 🇨🇱 (@maurarivera27)

Constante movilización en bicicleta

La artista recalcó que el lugar es “súper amable” y que gran parte de los residentes “sale mucho a trotar, a caminar, a andar en bici (…) Nosotros elegimos este distrito por ser una zona familiar y tranquila. Hay buenos colegios, todo se ve bonito, todo verde, hay mucha palmera y animales exóticos”.

En ese sentido, Rivera reveló que se moviliza constantemente en bicicleta, algo muy diferente a épocas anteriores. “En Santiago no andaba tanto porque no hay tantas ciclovías. O sea, donde vivíamos (Lo Barnechea) no teníamos. Acá mucha gente se moviliza así. (Antes) agarraba el auto y no me bajaba. Acá es todo lo contrario”, agregó.

Por último, la ex integrante de Rojo admitió que hubo una ligera dificultad de sus hijos en los primeros días que fueron a su nuevo colegio, admitiendo que “la primera semana fue un poquito complicada porque era nuevos y acá están terminando (el año)”.

De todas formas, aclaró que los pequeños “están felices. Se levantan súper motivados y ya tienen amigos. Hay muchos niños latinos”.