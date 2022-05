Maura Rivera compartió triste pérdida de integrante de su familia: “Nos tocó lo más difícil”

Un difícil y triste momento es por el que está pasando la bailarina Maura Rivera y su familia, quien anunció la partida de un ser cercano a través de sus redes sociales.

Se trata de Igor, uno de sus perritos junto a Mark González y sus hijos, quien falleció a los 8 años de vida.

Rivera dio a conocer la noticia con una publicación en su cuenta de Instagram. Allí, compartió un video con diferentes fotos de los últimos días del bulldog inglés, a quien le deseó un “buen viaje al cielo, guatón”.

Según lo que explicó en la descripción del video, durante este lunes los hijos de la bailarina tuvieron la oportunidad de despedirse de Igor y “en la noche nos tocó el momento más difícil a nosotros dos, verlo partir”.

“Es triste, es angustiante, mis perros son mi familia, no saben la pena que tenemos. Igor fue un ser tan especial, lo acompañamos hasta su último respiro, lo abrazamos, lo besamos, le hablamos y le agradecimos”, continuó la esposa del ex futbolista y detalló que su mascota “dio la pelea hasta más no poder”.

“Nosotros hicimos todo lo que estuviera a nuestro alcance… pero no se pudo más. Me quedo tranquila porque fue un perro extremadamente feliz en la tierra y se fue lleno de amor”, sostuvo en la red social.

La bailarina también aprovechó la instancia para agradecer a todas las personas que siempre estuvieron preguntando por él y también “por el cariño en este momento tan difícil”.

Finalmente, comentó que “Don Igor era extremadamente paciente obediente y tranquilo (…) No se hacia atado con nada, tenía todos los días su rutina y no entraba nunca a la casa sin que le dieran permiso. Gracias por tanto, guatón, espero haber estado a la altura de todo el amor que nos entregaste durante estos 8 años. Bonito viaje”.

Mira la publicación aquí: