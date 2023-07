“Mi casa es más pequeña”: Maura Rivera respondió duras críticas por no adoptar perro en República Dominicana

Maura Rivera interrumpió sus vacaciones en República Dominicana para responder las duras críticas que recibió por no haber adoptado un perro callejero que conoció en el país caribeño.

Todo ocurrió cuando la bailarina publicó la foto de un tierno perrito en su cuenta de Instagram, asegurando que le robó el corazón. “Vida, ¿Por qué me presentas criaturas en mi camino? No ves que sufro al no poder hacer mucho”, escribió.

Luego, compartió una nueva imagen, pero esta vez, contando que uno de los guardias le pidió sacar al animal del lugar. “Está acá con nosotros. Me lo traje a la playa en brazos, porque tiene la colita entre las piernas, que es sinónimo de inseguridad y miedo”, relató en la red social.

Así, horas después, la esposa de Mark González acusó haber recibido varios mensajes en los que la criticaron por no haber rescatado al can. “Ayer llegamos a República Dominicana y mucha gente me dice ‘adóptalo’. Les juro que lo haría, así como con cada animal que se me cruza en el camino, pero triste y responsablemente no puedo”, aclaró.

“¿Qué tiene que ver?”

“Así como voy, ya tendría un zoológico en mi casa. Pero cuando pasan estas situaciones, no cuesta nada un cariño, darles agua, un rato de atención. Ellos no piden más”, agregó en la publicación.

Sin embargo, hubo un comentario en particular que desató la molestia de Maura, quien no dudó en contestar. “¿Por qué no puedes (adoptarlo)? Yo tengo 6 y mi casa es mucho más pequeña que la tuya“, escribió la usuaria.

“¿Qué tiene que ver el tamaño de la casa? La manía de opinar sin saber”, replicó la ganadora de Rojo, junto con mencionar que, si de ella dependiera, tendría su casa llena de animales, pero por distintos motivos no es posible.

“Primero estamos en República Dominicana, no es Miami. (…) No se trata de quien tenga más animales, es mejor persona, se basa en el cuidado necesario que tengan tus animales y que te hagas cargo de eso. No son muebles. Si es por eso, llenaría mi casa de perros”, sentenció Rivera.

Mira las historias a continuación: