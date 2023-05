“Veo el video y me sigue dando nervio”: El exótico animal que se encontró Maura Rivera en su casa de Miami

Hace algunas semanas, Maura Rivera agarró sus maletas y se fue a vivir junto a su familia a Miami, desde donde han compartido registros sobre cómo pasan sus días.

Y uno de estos registros causó sorpresa (y en algunos mucho miedo) entre sus seguidores por tratarse de un exótico animal que la visitó en su nuevo domicilio: una serpiente.

“Me preguntan qué pasó con la serpiente que estaba anoche en la puerta de mi casa cuando veníamos de una junta“, comenzó diciendo la bailarina.

“Antes de mostrarles, les cuento que la mayoría son inofensivas y son comunes en este clima, al igual que muchos animales que conviven por acá y aparecen de la nada“, señaló.

“No me da miedo ni asco (como me escribieron) ni nada, sólo me da mucha cosa”, escribió en sus historias de Instagram.

Tras esto, publicó un video en el que se ve la serpiente de color cobrizo arrastrándose hacia un arbusto. “Se fue derechito por las plantas. Y se marchó (Veo el video y me sigue dando nervio)“, cerró.

Y no sólo eso, porque más tarde, la ex chica rojo compartió otra historia en la que aparece un nuevo visitante, esta vez un poco más grande.

Se trata de un pato de color negro y blanco, el cual caminaba sin preocupaciones por al medio de un camino. “Por acá mucha ternura, mucha confianza y muy amistoso“, dijo.

Seguidamente publicó otra imagen en la que aparece su hijo dándole la mano a otro pato, en la que dejó muy en claro cómo piensa respecto a los animales.

“Creo que cualquier especie viva merece respeto, quizá soy extremista, pero no me espanto ni con una serpiente ni con un cocodrilo ni con un ratón”, afirmó.

“Me dan cosa, sí, nervio, sí, pero no tengo por qué matarlos o hacerles daño. Así también he criado a mis hijos, con respeto no sólo hacia las personas, sino que con respeto a todo ser vivo, sea cual sea”, dijo Maura.

