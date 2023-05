“Gracias por el milagro”: Mauricio Flores anunció que su hija recibió el alta médica tras sufrir ACV

Una feliz noticia fue la que compartió el comediante Mauricio Flores en su Instagram. Y es que después de semanas de incertidumbre y pesar por el estado de salud de su hija Danika, finalmente recibió el alta médica.

Este hecho se remonta a mediados de marzo, cuando el humorista confirmó que la joven estudiante de Obstetricia había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) que la mantenía en coma.

Desde entonces pidió a sus seguidores y seguidoras que oraran por la salud de su hija, llevando a que muchos de ellos expresaran sus muestras de cariño a través de la red social.

Inclusive, el propio ex MCC relató todos los detalles en Podemos Hablar, asegurando una vez que le contaron lo ocurrido, el trayecto hacia la clínica se le hizo eterno, “pensando que se me podía morir, que no había hablado con ella y tal vez no lo iba a poder hacer más, que nunca más iba a escuchar su voz“.

Pero en relación a este nuevo avance en la salud de Danika, expuso que “después de 50 días en la Clínica, entre UCI y UTI, pasando 4 veces por pabellón, hoy mi hija está de vuelta en casa“.

Junto a una foto en la que aparece el equipo médico que atendió a su hija en este difícil proceso, agradeció el apoyo recibido.

“Gracias por el milagro concedido, por el poder de la oración que ustedes con amor realizaron por mi hija, y que Dios escuchó y guio al equipo médico para llegar hasta este resultado, y que con cariño despidieron en su alta a mi princesa”, dijo.

Finalmente, el comediante indicó que aún “queda mucho camino por recorrer en su recuperación, pero estamos confiados que todo saldrá bien”.

Mira su publicación a continuación: