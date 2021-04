Mauricio Israel, actualmente radicado en Miami, reapareció en televisión para referirse a su abrupta salida de Chile luego de distintas acusaciones de morosidad en su contra.

“A mí me pilla la rueda cuando estuve 11 meses sin cobrar un peso. Me congelaron mis pagos porque supuestamente había subdeclarado el IVA, cosa que no es verdad, pero en definitiva me tuvieron bloqueado 11 meses y tú caes como dominó y te empiezas a endeudar en el mercado informal”, contó Israel en entrevista con Martín Cárcamo para el programa “De tú a tú” de Canal 13.

Ante esto, el ex rostro de La Red y Mega afirmó que tuvo que salir de su casa porque la remataron. “No tenía ninguna posibilidad de salvarme, tenía una deuda que era imposible de pagar”, señaló.

“¿Tú le pediste plata a amigos?”, le preguntó Martín, ante lo cual responde: “Amigos, como decirle a alguien ‘¿oye préstame 500 lucas?’, no. Salvo lo que dice Rodrigo Herrera que yo creo que sí, efectivamente en algún minuto él me tiene que haber dado algo, no recuerdo el monto –tampoco lo discutí- y yo quise devolvérselo siempre. Él me avaluó en un auto, esa es una historia cierta, pero salieron muchas cosas como que le debía plata al jardinero, no, nada de eso es cierto”.

Mauricio sostuvo que todo lo que le pasó “fue pagar un precio por mi arrogancia. Porque sí es cierto que yo fui exitoso en algún momento de la televisión pero también fui muy arrogante. Y esa arrogancia me pasó la cuenta y me pasó la cuenta con mis compañeros de trabajo, con mi trabajo, con mi familia, con todo el mundo”.

Encuentro con Sergio Jadue

Israel reveló que conoció al ex presidente de la ANFP, investigado en EE.UU. por un caso de sobornos, en una junta en Miami para ver uno de los últimos partidos de Chile. “No soy amigo de él y lo he visto una sola vez en mi vida”, dijo al respecto.

“No lo conocía. Sabía de él porque había leído y había visto la serie (El Presidente)”, continuó, “él estaba sentido conmigo porque en una oportunidad yo dije que era más que ‘Jadue y Garay porque podía entrar y salir de Chile’. Entonces él me dijo ‘¿Por qué crees que eres más que yo?’, entonces le dije que no había entendido lo que yo había querido decir”.

En ese sentido, declaró que Jadue “vive de la plata de la mamá”. Además, agregó: “no me pareció un tipo que mintiera, pero está dolido. No puede dar entrevistas porque es un colaborador en un juicio. Lo ha pasado pésimo”.