Uno de los primeros invitados a la nueva temporada de Pero con Respeto, el late de Julio César “JC” Rodríguez, fue el periodista Mauricio Israel, quien regresó al país luego de 14 años.

Como parte de la dinámica del programa y luego de una entrevista en la que se abordaron diferentes temas sobre su vida, Israel fue consultado por diferentes personajes de la farándula, televisión y autoridades, entre ellas, el presidente Gabriel Boric, sobre quien adelantó que aún no es capaz de verlo como mandatario de la República.

“¿Cómo ves este nuevo Chile con Gabriel Boric como presidente?”, le preguntó JC Rodríguez. “Tú sabes que yo tengo problemas a la vista… no lo veo todavía, quiero verlo…”, respondió el periodista.

Ante eso, el conductor de Chilevisión continuó y le insistió al señalar que “quieres darle una oportunidad…”.

“Quiero verlo, no sé si la palabra es darle una oportunidad porque él se ganó el derecho a ser presidente (…) hoy día cualquier cosa que uno diga es aventurado…”, continuó Israel. “Una de las razones por las que yo estoy acá es porque este señor salió elegido presidente, entonces hay que verlo y hay que esperar, uno no puede decir nada ni a favor en contra hasta que no vea los resultados”, indicó.

Cabe recordar que durante muchos años Mauricio se dedicó al periodismo deportivo, pero en 2008, tras una serie de grandes deudas que mantenía (de unos 500 mil dólares en ese entonces), decidió huir.