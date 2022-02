El comediante Mauricio Medina, más conocido como El Indio, descartó la posibilidad de un reencuentro de Dinamita Show, luego que su ex compañero Paul Vásquez asegurara en La Divina Comida que está dispuesto a volver bajo “ciertas condiciones”.

A través de sus historias de Instagram, Medina afirmó: “Me aburrí, ya estoy cansado de que me quieran juntar con El Flaco. Amigos, familiares y público en general, ¡no nos volveremos a juntar!”.

Asimismo, el humorista explicó sus razones para no regresar al dúo humorístico, responsabilizando principalmente a El Flaco. “Acusó a mi mujer injustamente y no pidió ni disculpas. Todo el que me conoce bien sabe la verdad”, declaró.

Por otra parte, aseguró que en estos momentos se encuentra enfocado en otros proyectos relacionados con la comedia.

“Tengo un presente distinto y ese presente se llama Iglú, mi compañía y taller de comedia. Estoy haciendo una película y ahora la maratón de comedia”, sostuvo.

De todas maneras, agradeció el cariño de los fanáticos del grupo formado a finales de la década de los ’80, pisando grandes escenarios a nivel nacional como el Festival de Viña del Mar.

“Gracias por todo lo que me dieron y el cariño que me demuestran a diario, pero amigos no pretendo volver con El Flaco. Muchas gracias”, cerró.

Revisa el mensaje de Medina acá: