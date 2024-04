Mauricio Medina explicó por qué no habrá una reconciliación con El Flaco: “Ya no funcionó”

Mauricio Medina, más conocido como El Indio, rompió el silencio sobre el distanciamiento que ha tenido con su ex compañero de Dinamita Show, Paul Vásquez, y explicó cómo está su relación en la actualidad.

El humorista se confesó en una conversación con Eduardo de la Iglesia en el programa Todo va a estar bien de Vía X, y habló sobre los siete años en los que no se ha hablado con el que fuera su colega.

“Del tema recurrente: de la separación con el Flaco y todo eso. No me interesa hablar de eso ya. Creo que las cosas tienen su principio y su final“, aclaró en un inicio.

El Indio no busca reconciliación

El Indio reflexionó sobre sus inicios con El Flaco y reconoció que “tuvimos un buen inicio, tuvimos un tiempo marcando, trabajando mucho y muy bien, pero ya fue, se acabó“.

Por lo mismo, el otrora triunfador del Festival de Viña descartó que pueda haber una reconciliación con el voluntario de Bomberos, aunque aseguró que ya no hay temas pendientes que perdonar.

“A mí me preguntan siempre en los live de TikTok si volvería con el Flaco, si nos perdonamos, pero yo no tengo nada que perdonar. Creo que es lo que es, nomás, ya no funcionó y nos dejamos de hablar hace más de 7 años”, expuso.

Para terminar, Medica recalcó por qué no quiere arreglar las cosas y sentenció que “no me interesa volver a tener una relación con alguien que… la verdad es que no le veo la razón de volver”.

