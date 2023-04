Mauricio Pinilla entregó detalles sobre su relación con Gala Caldirola: “Me siento pleno y sin miedo”

Mauricio Pinilla y Gala Caldirola se llevaron todas las miradas este viernes cuando gritaron su amor a los cuatro vientos a través de sus respectivas redes sociales, donde confirmaron su vínculo amoroso.

La foto en cuestión acumula ahora más de 172 mil likes y se ha llevado miles de reacciones desde sus seguidores, hasta sus más cercanos, quienes han celebrado su relación.

“Hoy nos queremos y queremos darnos la oportunidad de ser felices. Subir la foto es una manera de transparentar y poder tener una relación sana y normal”, dijo el ex futbolista a LUN.

En la misma línea, el comentarista describió a su polola como “una excelente madre, una partner para todo, una mujer extremadamente cariñosa, preocupada hasta del mínimo detalle”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MAURICIO PINILLA 🇨🇱 (@pinigol9)

“Siento que con ella he podido ser yo mismo siempre, he podido ser honesto. Nuestra relación es muy sana y respetuosa, no hay caretas”, aseguró Pinilla.

El conductor de radio contó que, si bien se conocen hace un tiempo, quisieron darse el tiempo correcto para “conocerse bien antes de tomar esa decisión”.

“Queremos intentarlo, queremos intentar ser felices. Me siento pleno y sin miedo. Siento que todos tenemos el derecho de volver a empezar de nuevo y buscar felicidad”, dijo.