Mauricio Pinilla reapareció en redes con motivador mensaje tras complicado estado de salud: “Nada me detiene”

Desde hace un par de semanas que Mauricio Pinilla se había mantenido fuera de cámaras y redes sociales debido a un delicado momento personal.

Si bien no se ha referido al tema, el ex futbolista habría caído hospitalizado por un severo cuadro de estrés que encendió las alertas entre sus seguidores.

Sin embargo, recientemente el comentarista deportivo sorprendió tras reaparecer en internet y publicar una tierna foto familiar junto a un motivador mensaje.

“Tanto amor recibido en estos días, ¡me llena el alma! ¡Gracias infinitas! Nada me detiene, nada me entorpece y nada ni nadie me reemplaza“, escribió en su cuenta de Instagram.

En la fotografía aparece con su hijo, Mauricio, quien también se hizo presente en su propia cuenta para subir una foto con su padre. “Brunch con papito“, dijo.

En la fotografía también se hicieron presentes otros familiares de Pinilla que le entregaron su apoyo. Entre ellos, se lee a su ex esposa y madre de sus hijos, Gissella Gallardo, su hija, Matilda Pinilla, y sus dos hermanas, Sandra y Paula Pinilla.