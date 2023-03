“Lo pasé pésimo”: Pinilla revela fuerte frase que le dijo su hija tras la filtración de videos íntimos

Este viernes a las 22:30 horas será el estreno de la nueva temporada de Podemos Hablar (PH) en Chilevisión, conducido por Jean Philippe Cretton. Dentro de los invitados del primer capítulo se encuentra Mauricio Pinilla, quien se sincerará sobre su actual situación familiar.

El ex futbolista profundizará sobre su dura separación con su ex esposa y madre de sus hijos, Gissella Gallardo, luego de una serie de polémicas en las que estuvo envuelto durante 2022.

“Hoy día, reestructurar una relación de pareja es casi imposible porque ha pasado demasiada agua bajo el puente y mares completos. Hoy día creo que no es posible, pero no estoy en condiciones de tomar una decisión tan fuerte y no quiero cagarla”, señaló en declaraciones a las que tuvo acceso exclusivo CHV Noticias.

En ese sentido, sostuvo que “no quiero volver a lo mismo y quizás en dos meses vamos a ser una bomba atómica, quizás el doble de lo fuerte que fue el año pasado”.

Consultado sobre su actual relación con Gallardo, recalcó que “la adoro a ella, porque es una excelente madre, es una buena pareja, por ahí podremos haber tenido problemas en el camino que se dan a veces sin uno darse cuenta. Entonces, lo que yo digo siempre, si es que llega a pasar algo en el futuro, que se dé naturalmente“.

Pinilla indicó que esta separación ha sido diferente a otras que ha vivido con Gissella anteriormente, debido a que sus hijos ya “están grandes y entonces el conflicto es mayor”.

“Tengo una hija que tiene casi 18 ya, entonces ya no lo vives solamente tú y ella, ya los hijos opinan y sienten. Antes cuando nos separábamos mi hija era muy chica, era muy pequeñita, entonces era un tema de los dos, ahora ya es un tema familiar”, relató.

La reacción de sus hijos por filtración de videos

El ex delantero explicó que dentro de los momentos más complejos con sus hijos ocurrió cuando se filtraron videos íntimos sobre un supuesto encuentro con la scort Nathy Chilena.

“Explicarles desde las cosas que salieron de esos videos que me grabaron en mi casa, explicarles que la realidad no era esa. Y no lo quise explicar mediáticamente porque creía que era meter el dedo en la herida”, puntualizó.

Al respecto, indicó que “les expliqué (a sus hijos) que lamentablemente me cagaron. La persona que hizo estos videos sin mi autorización los sacó de contexto y después dijeron un montón de cosas que no habían pasado, pero ellos tenían súper claro lo que yo les tenía que explicar. Y yo lo único que puedo decir es que no tuve ninguna interacción con ella”.

“¿Hasta qué punto llegó el problema con tus hijos?”, preguntó Jean Philippe, a lo cual el actual comentarista deportivo respondió “el máximo. De que no me hablaban, de que era lo peor. Lo pasé pésimo”.

Producto de lo anterior, incluso tomaron la drástica decisión de sacar a sus hijos del colegio. “Les tuve que cerrar el año a todos, los tres no terminaron el colegio ese año, los tuve que sacar”, afirmó, agregando que “pudieron terminar en proceso online… Más que los molestaran, era que se avergonzaban“.

Asimismo, se quebró al momento de recordar una dura frase que le dijo una de sus hijas tras la polémica. “Me avergüenzo de ser tu hija”, le habría señalado.

“Yo sé que he sido siempre un padre ejemplar, podré tener mis defectos o mandarme mil cagadas, pero no soy una mala persona y ellos lo saben. Y cuando escuché eso, la verdad es que fue… pensé en arrancarme y escapar, y no sabía dónde meterme y lo pasé pésimo“, argumentó.