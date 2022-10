“Nos vamos a divertir”: El picante y extraño mensaje de Mauricio Pinilla en medio de ola de rumores

El ex futbolista y actual panelista de televisión, Mauricio Pinilla, volvió a hacer arder las redes sociales con un enigmático mensaje, todo en medio de una serie de especulaciones.

El otrora delantero de La Roja y Universidad de Chile ha sido blanco de rumores por una supuesta relación con la modelo española Gala Caldirola, además de un presunto encuentro con la scort Nathy Chilena.

En esta ocasión, el ex jugador de 38 años lanzó una picante historia en su cuenta de Instagram, aunque no dio mayores pistas sobre si está dirigido a alguna persona en particular.

“El que juega con fuego siempre sale quemando”, dice la primera parte del texto. Pero lo más llamativo viene después.

“Ahora si nos vamos a divertir”, agregó Pinilla para terminar el texto.

Cabe recordar que el goleador azul confirmó su separación de Gissella Gallardo a principios de abril, culminando una relación de más de 18 años en los que ambos participaron de diversos programas.

Desde entonces, la influencer ha aparecido esporádicamente en redes sociales para responder preguntas de sus seguidores, mencionando, por ejemplo, que nunca le fue infiel a su ex esposo.