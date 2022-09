“Quiero despejar cualquier duda”: Mauricio Pinilla rompe el silencio tras filtración de supuestos videos íntimos

El ex futbolista Mauricio Pinilla se convirtió en tendencia en las últimas horas, especialmente en Twitter, tras la difusión de imágenes íntimas sobre un supuesto encuentro con la scort Nathy Chilena.

Sumado a lo anterior, medios de espectáculos esparcieron el rumor sobre un supuesto vínculo entre los comentados registros y la maquilladora Angelina Chiuminatto. Sin embargo, esto fue desmentido por el propio Pinilla a través de sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, el ex seleccionado nacional publicó una historia para “aclarar y despejar cualquier duda” respecto a las viralizadas imágenes, descartando la participación de Chiuminatto.

“Con ella sólo tengo una relación profesional por el trabajo que realizo. No tiene nada que ver en esta situación y quiero despejar cualquier duda sobre ello y que pueda afectar su excelente trabajo”, afirmó, cerrando la declaración con un “te adoro amiga”.

Por su parte, la maquilladora reafirmó lo expresado por el ex jugador de Universidad de Chile. “Jamás he tenido una relación ni amorosa ni sexual con Mauricio Pinilla. La mujer de ese video NO soy yo. La gente que me conoce sabe que es algo que me caracteriza”, recalcó en su cuenta privada de Instagram.

Cabe mencionar que Gissella Gallardo, ex esposa de Pinilla, aseguró hace solamente algunos días que el otrora goleador está emparejado con la modelo española Gala Caldirola. “Es verdad. Todo el mundo sabe que Mauricio y Gala están juntos”, dijo a Zona Latina.

