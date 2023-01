¿”Cuál es tus situación sentimental?”: Mauricio Pinilla encaró la pregunta en medio de rumores con Gala Caldirola

A través de su cuenta de Instagram, el ex futbolista se sumó a la dinámica de responder preguntas de seguidores e internautas. Además de confirmar su soltería, el ex jugador asumió que no tendría más hijos diciendo que tiene la "fábrica cerrada".