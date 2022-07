“Antes me contaminaba más”: Pinilla habló de los comentarios en rr.ss. y reveló sus proyecciones como animador

Fue a inicios del 2021 cuando Mauricio Pinilla jugó su último partido como futbolista profesional, defendiendo a Coquimbo Unido en la temporada donde los piratas terminaron descendiendo a la Primera B.

Desde entonces, el ex seleccionado nacional se dedicó de lleno a su familia y a su incursión en la televisión. Si bien ya lo había hecho en otra época, ahora agregó más programas de cultura y también comentar en Radio Agricultura.

Respecto a cómo está viviendo este momento, el otrora delantero señaló que tiene poco tiempo libre, el cual ocupa preferentemente “para dormir y estar con mis hijos. Tengo poco, pero lo sé organizar”.

“Estoy contento de tener tanto trabajo, mientras me pueda ir acomodando, yo feliz de hacerlo. Este cansancio es diferente a cuando jugaba fútbol y entrenaba en la semana para jugar los fines de semana”, comentó a Las Últimas Noticias.

Consultado sobre si siente mayor exposición que cuando era jugador, afirmó que “como que al futbolista se le persona un poco más todo, te mandas un gol el fin de semana y todos se olvidan si te mandaste una embarrada”.

“Cuando uno trabaja en TV no te puedes mandar ninguna, tienes que andar con más cuidado. Pero mi vida sigue igual. Yo igual soy zorro viejo (en esto)”, añadió.

“Antes me contaminaba”

El ex atacante identificado con la Universidad de Chile hizo noticia en las últimas semanas por dar su opinión sobre la tenencia de armas, criticando al gobierno por la iniciativa que pretende arrebatar todas éstas de las calles.

Sin embargo, Pinilla dijo no estar muy pendiente de lo que se habla. “No leo mucho, no soy mucho de redes sociales. Soy más de meterme cuando quiero publicar o interactuar de algo, pero no tengo tiempo para estar pendiente todo el día”, indicó.

Eso sí, admitió que “antes me contaminaba más con lo que decían de mí, ahora me río. Trato de pasarla bien”.

Finalmente, habló sobre sus deseos de animar el Festival de Viña del Mar en algún momento, revelando que “yo me candidateo para todo. Si uno se tiene fe… La verdad es que me gustaría ir creciendo en todos los aspectos”.