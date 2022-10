Mauro Icardi lanza durísimos comentarios contra Wanda Nara: “Es el hazmerreír del mundo con su comportamiento”

Luego de que se confirmara la relación entre la modelo y agente argentina, Wanda Nara, y el popular cantante urbano, L-Gante, la ex pareja de la influencer lanzó explosivas declaraciones.

Se trata de Mauro Icardi, futbolista trasandino y ex esposo de una de las personas que más ha revolucionado las redes sociales en el último tiempo, quien ahora se descargó a través de un live de Instagram.

Si bien la empresaria anunció que estaba alejada del delantero, ahora el propio atacante entregó su versión de los hechos. “Wanda pide la separación hace un año y nunca la hace”, dijo.

“Obviamente, alguna vez terminará siendo verdad, pero hace un año que se quiere separar y después hay un chantaje, amenaza o algo y nunca se separa. No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, agregó.

Aunque la munición pesada la lanzó después, ya que Icardi enfatizó: “Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento, con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”.

Posteriormente, aclaró que no están divorciados y que “si hay que hablar las cosas, se hablan en persona, no poniendo mensajitos”. Asimismo, explicó porqué no ha borrado las fotos de sus redes sociales con Wanda. “No estoy loco ni soy un enfermo por subir una foto con la madre de mis hijas”, indicó.

En la transmisión, un usuario le consultó al jugador si los hijos que tienen en común están molestos con la madre, sosteniendo que “están muy enojados con ella. Su manera es de hacer todo público, nunca me prendí en esa, pero si lo hace público, será esa la manera”.

“Valentino tiene 14 años, él y sus hermanos ven las noticias, tienen Instagram, miran YouTube, y obviamente preguntan sobre todo esto que hablan. Yo, como siempre, les cuento, les aclaro, y les digo la verdad de todo. Somos personajes públicos, famosos, que están siempre en la noticia”, añadió.

Actualmente, Icardi está jugando en el Galatasaray de Estambul, Turquía, ciudad a la que Wanda arribará la próxima semana para ir a ver a sus hijos.